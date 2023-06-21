Двух подростков госпитализировали после падения с высоты в Саратове

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov

Сейчас проводится проверка. Что еще известно?

Два подростка выпали из окна пятого этажа в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас оба подростка госпитализированы.

«По предварительной информации, в ночное время 21 июня 2023 года из окна квартиры на пятом этаже дома <...> выпали два подростка», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что местная прокуратура уже организовала проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как трехлетний мальчик погиб после падения из окна седьмого этажа в Москве. О том, что именно произошло, неизвестно, но после падения с большой высоты несовершеннолетний тут же скончался. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.