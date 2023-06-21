Как подать документы в вузы через «Госуслуги» и сайт факультета

Подать документы в вузы можно через «Госуслуги» и сайт факультета

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Важно не ошибиться при прикреплении необходимых файлов.

Накануне в России стартовал онлайн-прием документов в вузы без необходимости очного визита. Как правильно подготовить все необходимые бумаги и загрузить их в систему, рассказывает издание URA.RU.

Какие документы нужно подготовить?

Аттестат о среднем общем образовании или диплом;

Об индивидуальных достижениях;

Об особых правах, дающих преимущество при поступлении;

Об инвалидности или ограничениях по здоровью;

Договор о целевом обучении.

Как подать заявление?

На сайте «Госуслуг» необходимо выбрать учреждение для подачи документов. После этого важно запросить в личном кабинете все необходимые документы.

Абитуриенты могут выбрать до пяти вузов и до пяти специальностей в каждом из них. Также там можно записаться на дополнительные или внутренние вступительные испытания.

Список документов для подачи через сайт ВУЗа почти не отличается. Дополнительно потребуется указать СНИЛС и сведения о документах, подтверждающих особые права и инвалидность. Кроме того, можно добавить договор о целевом обучении.

Сроки подачи

Подать документы на платное обучение можно не позднее 20 августа, а до 25 июля — на бесплатную форму. Абитуриенту необходимо заполнить заявление с приоритетной формой обучения.

Также важно прикрепить оригинал документа об образовании через «Госуслуги». Уведомление о зачислении должно прийти 9 августа.

На «Госуслугах» стартовал прием документов в российские вузы

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