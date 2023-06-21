Как подать документы в вузы через «Госуслуги» и сайт факультета
Подать документы в вузы можно через «Госуслуги» и сайт факультета
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Важно не ошибиться при прикреплении необходимых файлов.
Накануне в России стартовал онлайн-прием документов в вузы без необходимости очного визита. Как правильно подготовить все необходимые бумаги и загрузить их в систему, рассказывает издание URA.RU.
Какие документы нужно подготовить?
- Аттестат о среднем общем образовании или диплом;
- Об индивидуальных достижениях;
- Об особых правах, дающих преимущество при поступлении;
- Об инвалидности или ограничениях по здоровью;
- Договор о целевом обучении.
Как подать заявление?
На сайте «Госуслуг» необходимо выбрать учреждение для подачи документов. После этого важно запросить в личном кабинете все необходимые документы.
Абитуриенты могут выбрать до пяти вузов и до пяти специальностей в каждом из них. Также там можно записаться на дополнительные или внутренние вступительные испытания.
Список документов для подачи через сайт ВУЗа почти не отличается. Дополнительно потребуется указать СНИЛС и сведения о документах, подтверждающих особые права и инвалидность. Кроме того, можно добавить договор о целевом обучении.
Сроки подачи
Подать документы на платное обучение можно не позднее 20 августа, а до 25 июля — на бесплатную форму. Абитуриенту необходимо заполнить заявление с приоритетной формой обучения.
Также важно прикрепить оригинал документа об образовании через «Госуслуги». Уведомление о зачислении должно прийти 9 августа.
На «Госуслугах» стартовал прием документов в российские вузы
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