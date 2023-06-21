Британец чудом спасся, отказавшись от путешествия к «Титанику» на пропавшем батискафе

Фото: Reuters / OCEANGATE EXPEDITIONS

В последний момент мужчина почуял что-то неладное. Что заставило его изменить решение?

Британец Крис Браун записался на погружение на пропавшей подводной лодке к «Титанику», однако в последний момент отказался от участия и чудом спас себе жизнь. Как пишет The Sun, 61-летний мужчина обожает острые ощущения, поэтому пошел на дело вместе со другом — миллиардером Хэмишем Хардингом.

Товарищ в итоге отправился к «Титанику», а Браун стал сомневаться в технической безопасности батискафа, поэтому попросил вернуть деньги и отказался от участия.

«Я узнал, что они использовали столбы от старых строительных лесов для балласта подлодки, а ее управление было основано на контроллерах компьютерной игры», — рассказал британец.

Оказалось, что элементы управления батискафом основаны на контроллерах для видеоигр. Так, пилот управлял подлодкой с помощью модифицированного геймпада в комплекте с двумя джойстиками и четырьмя цветными кнопками.

Примечательно, что перед погружением всех туристов предупредили о возможных рисках для жизни. Более того, в документе, который каждый пассажир должен был подписать, трижды упоминалось слово «смерть».

Батискаф «Титан» потерял связь с исследовательским судном примерно через два часа после погружения под воду утром 18 июня. Борт с туристами следовал к обломкам «Титаника». Сейчас в Атлантическом океане развернута масштабная поисковая операция.

Известно, что на борту находятся президент и основатель американской компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поля-Анри Наржоле и британский миллиардер Хэмиша Хардинга.

Ранее 5-tv.ru писал, что поиски пропавшего в Атлантике батискафа охватили почти 26 тысяч квадратных километров.