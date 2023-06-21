Байден после визита Блинкена в Пекин назвал Си Цзиньпина диктатором

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Американский президент снова провоцирует Китай после собственных заявлений о «прогрессе» в отношениях между странами.

Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором на следующий день после того, как в Пекине прошла встреча китайского лидера с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Об этом пишет Reuters.

Заявление Байдена в адрес Си Цзиньпина прозвучало в контексте ранее сбитого над США китайского зонда. По словам главы Белого дома, лидер КНР «очень огорчился», когда американцы сбили аэростат, так как Си Цзиньпин «не знал, что он (аэростат. — Прим. ред.) там находился».

«Причина, по которой Си Цзиньпин был очень расстроен, когда был сбит воздушный шар со шпионским оборудованием, заключалась в том, что он не знал, что аэростат там был. Это большое замешательство для диктаторов, когда они не знали, что произошло», — заявил Байден, выступая в Калифорнии.

Издание отметило, что со стороны Китая пока не было комментариев по поводу сказанного Байденом в адрес Си Цзиньпина, однако в Поднебесной вряд ли позитивно воспримут эти слова. Это может поставить под угрозу «усилия обеих стран по возвращению отношений на более стабильную основу после инцидента с воздушным шаром».

Примечательно, что за день до этого Байден заявлял, что отношения США и Китая находятся «на правильном пути», а встреча Блинкена и Си Цзиньпина привела к прогрессу.

Ранее политолог Иван Мезюхо в комментарии 5-tv.ru опроверг утверждения западной прессы о якобы потеплении отношений между Китаем и США, которые зазвучали на фоне визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.