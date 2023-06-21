Появились первые кадры с места падения БПЛА в Новой Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

Пострадавших нет, но обнаружены осколки устройства.

Появились первые кадры с места падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Новой Москве в деревне Лукино.

Сейчас место происшествия оцеплено, работают экстренные службы. По информации источника 5-tv.ru, перед падением БПЛА раздался взрыв.

Также сегодня рано утром, около 5:30 и 5:50 по московскому времени, БПЛА упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в поселке Калининец. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже заявил, что пострадавших нет, но были обнаружены осколки устройства. Также он попросил всех жителей Подмосковья сохранять спокойствие.

В последнее время украинские террористы все чаще совершают атаки на регионы России. Власти неоднократно отмечали, что это только доказывает террористическую и националистическую сущность киевского режима. Президент страны Владимир Путин ранее подчеркивал, что цели спецоперации обязательно должны быть достигнуты ради безопасности граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как губернатор Подмосковья прокомментировал падение беспилотников.