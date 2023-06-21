Будет круто! Рассекречено имя еще одного звездного гостя «Алых парусов»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Frey; 5-tv.ru

В 2023 году на сцене Дворцовой площади появится ни один топовый музыкант. Кто же будет хедлайнером мероприятия?

В Петербурге завершают последние приготовления к главному празднику всех выпускников — к «Алым парусам». В 2023 году организаторам пришлось хорошенько потрудиться, чтобы продумать принципиально новую программу, способную удивить не только вчерашних школьников, но и их родителей. «Сюрпризов будет немало!» — обещают кураторы.

Одной из главных задач была организация музыкального сопровождения — концерта на Дворцовой площади. Для выпускников пригласили самых топовых звезд. Имена всех артистов, которые выйдут на сцену, раскрывать пока не спешат, но уже точно известно, что вчерашние школьники смогут лично спеть песни вместе с Gafur.



© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Кто же еще появится на главной сцене Северной столицы 24 июня? Читайте совсем скоро на сайте 5-tv.ru.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Сейчас мероприятие является визитной карточкой не только города на Неве, но и всей России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого из звезд выбрали хедлайнерами «Алых парусов» в 2023 году.