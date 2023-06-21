Матч отбора на Евро-2024 приостановили из-за потопа на поле

Фото, видео: REUTERS / Russell Cheyne; 5-tv.ru

На борьбу с наводнением вышли работники стадиона со швабрами.

Не футбол, а водное поло наблюдали зрители отборочного матча чемпионата Европы 2024 года в шотландском Глазго. Игра началась на вполне мажорной ноте, но уже спустя десять минут арбитр вынужден был спасать игроков от потопа в сухом подтрибунном помещении.

Ливень превратил чашу стадиона в бассейн, а футболисты сборных Шотландии и Грузии думали не о том, чтобы забить, а судорожно вспоминали, кто из команды не умеет плавать.

На борьбу с наводнением вышли работники стадиона со швабрами. И, как могли, подготовили арену для продолжения игры.

Матч возобновился примерно через час, а лучшими пловцами, то есть игроками, оказались шотландцы, которые победили со счетом 2:0.