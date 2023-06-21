Виноват тополиный пух? Серия пожаров прокатилась по Санкт-Петербургу

Несколько пожаров произошли в ряде районов Санкт-Петербурга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Самый крупный произошел на южных границах города.

Целая серия пожаров прокатилась по Санкт-Петербургу и его окрестностям. Самый крупный произошел на южных границах города — там на стоянке большегрузов вспыхнул ангар, огонь перекинулся на машины.

Неподалеку вспыхнул еще один пожар — на пустыре рядом со спасательным колледжем. И, наконец, сотрудники МЧС выезжали в центр Петербурга.

Там горел гаражный комплекс, но огонь удалось оперативно потушить. Предположительно, причиной возгораний стал поджог тополиного пуха.