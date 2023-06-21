Началась паника: высоковольтные провода взорвались в бразильском метро
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Высоковольтные провода взорвались в бразильском метро
Фото, видео: www.globallookpress.com / Florian Kopp; 5-tv.ru
О пострадавших пока неизвестно, движение поездов остановлено.
С дыма и взрывов начался день пассажиров бразильского метро. Там оборвались высоковольтные провода прямо над платформой с людьми.
О пострадавших пока неизвестно, движение поездов остановлено. Очевидцы говорят, что сначала заметили над рельсами несколько мощных искр, а затем тросы начали гореть и взрываться. Началась паника — все бросились к выходам.