Скрыть не удалось: Ирина Горбачева подтвердила развод с мужем-украинцем

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Актриса больше не скована узами брака с участником Quest Pistols.

Ирина Горбачева восемь месяцев скрывала развод с мужем-украинцем. Об этом девушка рассказала журналистам на недавней кинопремьере в Москве, передает KP.RU.

Звезда отметила, что сейчас ее сердце свободно. Однако в подробности вдаваться не стала. Впрочем, разлад в отношениях фанаты заметили уже давно. Бывшие возлюбленные отписались друг от друга в социальных сетях. А Горбачева и вовсе на какое-то время уехала в Азию. Актриса попробовала несколько духовных практик. Также девушка практиковала медитацию.

Бывший муж девушки — украинский музыкант Антон Савлепов из группы Quest Pistols. После начала спецоперации он выступил с резкими антироссийским заявлениями.

Ирина Горбачева раскрыла правду о своей тайной свадьбе

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Горбачева несколько раз пережила сексуальное насилие. Из-за этого популярная актриса испытывает сложности в отношениях с мужчинами.