Люди на «чемоданах»: в 40 раз увеличилась площадь пожаров в Алтайском крае

В 40 раз увеличилась площадь пожаров в Алтайском крае за сутки

Фото, видео: © РИА Новости / ГУ МЧС по Алтайскому краю; 5-tv.ru

В тушении задействованы сотни человек, власти также обратились за помощью в соседние регионы.

Жители Алтайского края готовятся бежать от огня: за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в 40 раз. Сейчас она составляет почти 3,5 тысячи гектаров.

В районе введен режим ЧС, из опасной зоны уже эвакуировали пациентов и врачей туберкулезной больницы, а также детского интерната. Буквально «на чемоданах» сейчас люди в пяти населенных пунктах — один из них находится всего в нескольких километрах от пожара.

В тушении задействованы сотни человек, власти также обратились за помощью в соседние регионы. В небо подняли авиацию — самолет Бе-200 и вертолеты.

Спасаются от огня не только люди, но и животные. На одной из баз отдыха обнаружили олененка — его накормили молоком.

Вскоре из леса вышла и его мать. После воссоединения семьи зверей вернули в привычную среду обитания.