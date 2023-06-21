«Сохраняют надежду»: спасатели услышали с батискафа акустическую обратную связь

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Звуки, которые слышались с пропавшего подводного аппарата, были похожи на стук.

Во время спасательной операции по поиску пропавшего судна в Атлантическом океане, была слышна акустическая обратная связь. Это говорит о том, что пассажиры не оставляют надежды на то, чтобы выжить. Об этом со ссылкой на обновленную внутреннюю правительственную записку о ходе поисковых работ пишет телеканал CNN.

«Была услышана дополнительная акустическая обратная связь, которая поможет направить технику, находящуюся на поверхности, а также указывает на то, что выжившие сохраняют надежду», — сказано в документе.

Однако, неизвестно, когда именно удалось зафиксировать звуки и на протяжении какого времени они продолжались. Спасатели лишь утверждают, что они похожи на стук.

Всего на борту «Титана» находится пять человек, с которыми пропала связь меньше чем через два часа после погружения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на борту батискафа находится один из самых богатых людей Пакистана.