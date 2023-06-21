Фото: Instagram* / pinchuk_official

Блогер часто сталкивается с хейтом в социальных сетях.

Участница шоу «Дом-2» Ирина Пинчук резко ответила на критику в свой адрес. Недоброжелателям не понравилась чрезмерная активность девушки в социальных сетях. По их словам, из-за этого она не обращает внимание на беременность.

«Вы как бабули!» — написала звезда телешоу.

Несколько месяцев назад в своем личном блоге девушка рассказала о радостном событии. Она ждет ребенка. Она всегда мечтала о большой и дружной семье. Однако, из-за своего положения ей пришлось столкнуться не только с проблемами со здоровьем, но и с гневными реакциями подписчиков.

Блогер была определенно готова к хейту, поэтому продемонстрировала свою силу и решимость в реакции на чужое поведение и мнение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная Ирина Пинчук недовольна лишними килограммами.

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