Не будь белой вороной: шесть вещей, которые лучше не надевать этим летом

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

В прошлом эта одежда сводила с ума окружающих, а теперь может представить девушку, не имеющую вкуса.

В жаркий сезон, пожалуй, каждая представительница прекрасного пола хочет продемонстрировать себя во всей красе, показать фигуру и стройное тело. Однако не все, что имеется в гардеробе с прошлого лета, будет актуально сейчас. В интервью изданию «Страсти» дизайнер Валерия Антонова рассказала, что в ближайшие месяцы совсем не стоит доставать из шкафа, чтобы не выглядеть белой вороной.

Мини-юбки

Уже не первый сезон мини-юбки не возвращаются в моду. В отличие от макси и миди. Но если вы все же хотите продемонстрировать окружающим свои стройные ноги, лучше наденьте юбки и платья с экстремальными разрезами и сшитые из полупрозрачных тканей.

Джинсы и юбки с высокой талией

Джинсы с высокой талией, конечно, отличный вариант для тех, кто хотел бы скрыть лишние килограммы в области талии. Многие годы такая модель джинсов было очень популярна, но не этим летом. Им на замену вновь пришли джинсы и юбки с низкой посадкой.

Леггинсы

Леггинсы — отличный вариант легкой одежды при наличии хорошей фигуры. Но зачастую их взаимозаменяют с брюками, что совсем неверно. Как пояснила дизайнер, под сарафан леггинсы по-прежнему можно надевать, но в этом сезоне они выйдут из моды как самостоятельный элемент.

Вырезы на плечах

Вырезы на плечах идеальны для тех, кто хотел бы скрыть изъяны на своих руках, но надо признать — этот стиль уже официально отжил свое — во всяком случае, на данный момент. Вместо него дизайнер порекомендовала обратить внимание на традиционные рукава или даже топы без рукавов.

Джинсовая одежда с эффектом потертости

Джинсовая одежда, наверное, еще не скоро выйдет из моды, но в этом сезоне не стоит рвать ее или создавать эффект потертости. Это совсем не актуально. Если вы хотите все же выглядеть модно, обратите внимание на более полированную, неповрежденную одежду.

Платья-футляры

Этим летом модницам стоит позабыть о платьях-футлярах и обратить свой взор на что-то более веселое и свободное. К причудливым платьям-макси, повседневным платьям-рубашкам или сарафанам.

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