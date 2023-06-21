Затянуть пояса: в Европе объявлен режим строгой экономии

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Людей просят не пользоваться кондиционерами, а чтобы не исчерпать бюджет, власти готовы на крайне непопулярные меры.

Во Франции объявлен режим строгой экономии. На Западную Европу надвигается волна летнего зноя и счета за электричество, которые и так стали неподъемными, могут окончательно разорить и предприятия, и обычных жителей.

Людей просят не пользоваться кондиционерами, а чтобы не исчерпать бюджет, власти готовы на крайне непопулярные меры. Например, всерьез рассматривают инициативу отменить выплаты по больничным листам. Александр Якименко продолжит.

Экономить, экономить и экономить! Французский министр энергетического развития теперь как заклятие повторяет призывы населению снова затянуть пояса, вентили и приготовиться к новому сезону кризиса. Подробности — в репортаже.