У пропавшего в Атлантике батискафа были признаки «усталости» корпуса

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При этом представитель компании-организатора подводных круизов заявил, что поиски задерживают американские бюрократы.

Весь мир продолжает следить за судьбой экипажа туристического батискафа, связь с которым была утеряна в Атлантическом океане во время погружения к останкам «Титаника».

До сих пор подлодку с людьми не удается найти. Однако всплыли интересные детали самой поисковой операции. Так, представитель компании-организатора подводных круизов заявил в эфире американского телеканала, что поиски задерживают американские бюрократы.

Широко обсуждают и техническое состояние самой подлодки. Якобы вместо штурвала на ней мог быть установлен контроллер от игровой консоли за 30 долларов. К корпусу судна также есть вопросы: на нем замечали следы усталости металла — в таком состоянии он не был готов к погружениям до глубин затонувшего «Титаника».

Последний сигнал от экипажа был получен прямо над местом крушения знаменитого лайнера. На борту были как минимум пять человек — капитан и четверо очень состоятельных туристов.