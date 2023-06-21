В Гидрометцентре предупредили о заморозках в четырех регионах Центральной России

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Заморозки в этих местностях в конце июня — редчайшее явление.

В ближайшие несколько ночей жителей некоторых регионов в Центральном Федеральном округе ожидают заморозки. Об этом ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Выпущено штормовое предупреждение в связи с тем, что ночью 21 и 22 июня в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях прогнозируются заморозки до минус двух градусов», — сообщил он.

Специалист добавил, что подобная погода не свойственна для конца июня в тех регионах. Он призвал владельцев дачных участков принять необходимые меры для защиты урожая. К примеру, перед заморозками обильно полить почву. При этом для москвичей ближайшие дни также будут холодными. Ожидается, что в области в темное время суток столбики термометра опустятся до двух градусов.

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