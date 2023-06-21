Во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса

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Погибших и пострадавших нет.

Во Владивостоке произошел крупный пожар. На стоянке загорелся сначала один автобус, который должен был выйти на линию, а вскоре пламя перекинулось на стоящие рядом три. Они были припаркованы на территории муниципального предприятия. Об этом сообщило региональное главка МЧС.

Спустя почти два часа после звонка спасателям пожар удалось ликвидировать. В тушении участвовали две единицы пожарной техники и девять человек личного состава.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Причина пожара и ущерб сейчас устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео масштабного пожара в Нижнем Новгороде.