В Москве запустили первый в мире круглогодичный водный электротранспорт Сегодня, 2:09 27 27

Фото, видео: Telegram \ Мэр Москвы Сергей Собянин; 5-tv.ru

На чем теперь будут передвигаться москвичи, а в будущем и все россияне, смотрите в репортаже.