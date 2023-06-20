Летевший из Алма-Аты самолет совершил аварийную посадку в Минеральных водах

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Один из двигателей лайнера отказал.

Летевший из Алма-Аты самолет Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в Минеральных водах. Как стало известно 5-tv.ru, такое решение командир воздушного судна принял в связи с отказом одного двигателя. На борту находился только экипаж из пяти человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как пилоты спасли пассажиров самолета Ryanair, затормозив носом при приземлении.