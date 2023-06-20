Боевикам «Айдара»* поставляли луганских девушек-сирот для нездоровых развлечений

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Расследованием злодеяний боевиков киевского режима на территории донбасских республик займется специально созданная парламентская комиссия.

Боевики националистического формирования «Айдар»* во время своих бесчинств на территории Луганской народной республики (ЛНР) использовали местных девушек-сирот в качестве секс-рабынь. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, инициировавшая создание парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении детей Донбасса.

«В городе с мирным названием Счастье при участии директора одного из лицеев, нелюди организовали подвоз несовершеннолетних девушек-сирот батальону „Айдар“ для издевательств и удовлетворения сексуальных потребностей», — рассказала Кузнецова в интервью «Российской газете».

Это только часть от огромной массы преступлений, совершенных боевиками киевского режима против несовершеннолетних в Донбассе, подчеркнула вице-спикер Госдумы. По ее словам, парламентская комиссия уже начала получать документы, доказывающие совершение украинскими националистами самых жутких злодеяний в отношении детей Донбасса, включая убийства, пытки и изнасилования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума в рамках пленарного заседания поддержала инициативу возбуждения парламентского расследования преступлений киевского режима в отношении детей Донбасса.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.