Поиски пропавшего в Атлантике батискафа охватили почти 26 тысяч квадратных километров

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У пассажиров борта осталось менее двух дней. Кислорода хватит всего на 40 часов.

Береговая охрана США уже обыскала 26 тысяч квадратных километров в поисках пропавшего батискафа компании OceanGate Expeditions. Об этом сообщило издание Toronto Star со ссылкой на брифинг службы.

Американские спасатели продолжают поиски, в них также участвует судно под флагом Багамских островов. Канадский военный патрульный самолет «Аврора» пытается найти батискаф с помощью приборов, которые передают звуковые волны. Также Оттава отправила уже второй корабль, чтобы отыскать пропавшую экспедицию, сообщил министр рыболовства, океанических ресурсов и канадской береговой охраны Джойс Мюррей в эфире телеканала CTV.

На батискафе находится пятеро пассажиров: исследователи Хэмиш Хардинг и Поля-Анри Наржоле, члены известной пакистанской семьи Шахзада Давуд и его сын Сулейман, а также на борту присутствует генеральный директор OceanGate Стоктон Раш.

Спасатели пытаются успеть отыскать подводную лодку всеми силами. В материале CTV отметили, что кислорода на батискафе осталось меньше, чем на 40 часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пропавший батискаф не был сертифицирован.