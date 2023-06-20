Белый дом озвучил отношение Байдена к признанию его сына в налоговых нарушениях

Белый дом: Байден поддерживает своего сына после признаний Хантера в налоговых нарушениях

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Наследник американского лидера повинился в обмане государственной казны.

В Белом доме передали реакцию президента США Джо Байдена и его супруги Джилл на признание их сына Хантера в налоговых нарушениях.

«Президент и первая леди любят своего сына и поддерживают его, поскольку он продолжает перестраивать свою жизнь. У нас больше не будет комментариев», — говорится в заявлении.

Ранее в этот день стало известно, что Хантер Байден сознался в совершении двух налоговых правонарушений. Данные об этом появились в судебной базе. Согласно им, наследник американского лидера уклонялся от уплаты налогов.

Известно также, что Байден-младший согласился на досудебное разбирательство по третьему предъявленному ему обвинению, согласно которому он владел пистолетом Colt и при этом якобы не ограничивал себя в употреблении запрещенных препаратов, что нарушает американские законы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Хантер Байден летает на частном самолете, но отказывается платить алименты дочери.