«Его нос»: сколько операций пережила дочь Депардье, чтобы не быть похожей на отца

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Отношения знаменитых родственников с годами накалялись, а его дочь пыталась избавиться не только от звучной фамилии, но и узнаваемых всеми черт лица.

Единственная законнорожденная дочь французского актера Жерара Депардье всю сознательную жизнь хотела лишь одного — избавиться от сходства со знаменитым отцом. За 50 лет своей жизни она пять раз ложилась под нож хирурга, чтобы перекроить себя, и причина не только в эстетике внешности. Сайт Woman.ru пишет, что у девочки с ранних лет осталась болезненная обида на папу.

Депардье славится не только яркими ролями в кино, но и бурной личной жизнью. Семьянином он был никудышным — в жизни Жюли и ее родного брата Гийома практически не участвовал. По словам Жюли, причины тому были разные — от съемок и работы до любовниц и других внебрачных детей, которых у Депардье тоже двое.

Жюли повзрослела, стала актрисой, однако ее нередко называли «дочерью талантливого отца», а она всеми силами пыталась от него откреститься — выдавала себя за однофамилицу и даже решилась на пластику лица.

Первую операцию Жюли пережила в 20 лет. Ее родной брат подарил ей деньги на ринопластику. С первого раза избавиться от преследующего ее выражения лица в зеркале не удалось. Хирургам потребовалось пять подходов, чтобы осуществить желание пациентки.

«Я не хотела иметь такой нос, потому что это его нос», — твердила она.

С годами отношения 50-летней Жюли и 74-летнего Депардье только ухудшались. Окончательной точкой для дочери артиста стала смерть ее брата в 2008 году. Гийома Депардье сгубил вирус, который, как говорили врачи, мог появиться у него из-за разгульного образа жизни. Жюли обвинила во всем отца, который не участвовал в их взрослении, не уделял внимание проблемам наследников. По ее мнению, Гийом начал употреблять наркотики в юности, только чтобы Жерар его заметил.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова призналась в хирургическом вмешательстве.