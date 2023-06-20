Три ножевых ранения: муж-турок хотел убить отсудившую у него сына жену-россиянку

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Уроженку Екатеринбурга госпитализировали в турецкую больницу.

Россиянка Светлана Хайдарова чудом выжила после нападения своего бывшего супруга, гражданина Турции Нури Караджа, у которого она отсудила их общего ребенка. Об этом сообщает KP.RU.

Уточняется, что женщина с тремя ножевыми ранениями госпитализирована в Турции. Местные врачи прооперировали ее, угрозы жизни нет. По словам Хайдаровой, бывший муж напал на нее после того, как турецкие власти изъяли у него ребенка и запретили приближаться к экс-супруге.

«После этого предписания он на свой страх и риск доехал до Антальи, как-то узнал, где я, и сидел в кустах около дома, где я сейчас живу. Вчера я возвращалась из магазина и когда поравнялась с кустами, он выскочил, пырнул меня в живот, я упала, и он еще два раза ударил меня ножом, бросил его и убежал. Через полтора часа его поймали», — рассказала женщина изданию.

После покушения Хайдарова обратилась в турецкий суд, обвинив бывшего супруга в попытке убийства. Теперь Караджу светит уголовное дело, а россиянка после поправки намерена вернуться с ребенком в родной Екатеринбург.

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