Сын президента США Хантер Байден признался в налоговых нарушениях по двум эпизодам

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Он согласился на досудебные меры по одному из обвинений.

Сын американского президента Джо Байдена Хантер сознался в совершении двух налоговых правонарушений. Данные об этом появились в судебной базе, передает агентство РИА Новости.

Минюст адресовал письмо в суд штата Делавэр. В тексе документа отмечается, что ответчик, Хантер Байден, согласился признать свою вину по двум эпизодам.

Речь идет о налоговых правонарушениях. В публикации подчеркивается, что сын лидера США уклонялся от уплаты налогов.

Известно также, что наследник Джо Байдена согласился на досудебное разбирательство по третьему предъявленному ему обвинению, согласно которому Хантер владел пистолетом Colt и при этом якобы не ограничивал себя в употреблении запрещенных препаратов, что нарушает американские законы.

Известно также, что в отношении Хантера Байдена возбуждены дела, связанные с наркотиками. В документе дальнейшая судьба этих дел не раскрывается.

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