Уже есть погибший: ураган обрушился на города Красноярского края

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Ураган обрушился на города Красноярского края

Фото, видео: ВКонтакте / kraschp; 5-tv.ru

Тема:
Погода

В ближайшие часы шторм ждут и в столице региона.

Прямо сейчас ураган разносит города Красноярского края. В Боготоле ветер вырывал листы металлической обшивки, повалил заборы и деревья с корнем.

Известно об одном погибшем — на него упали обломки крыши, также есть пострадавшие. Помяты десятки автомобилей, к тому же на улицы обрушился крупный град.

Он даже, как уточняется, разбивал окна в домах. В ближайшие часы шторм ждут и в столице региона.

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