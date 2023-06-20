Уже есть погибший: ураган обрушился на города Красноярского края
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Ураган обрушился на города Красноярского края
Фото, видео: ВКонтакте / kraschp; 5-tv.ru
В ближайшие часы шторм ждут и в столице региона.
Прямо сейчас ураган разносит города Красноярского края. В Боготоле ветер вырывал листы металлической обшивки, повалил заборы и деревья с корнем.
Известно об одном погибшем — на него упали обломки крыши, также есть пострадавшие. Помяты десятки автомобилей, к тому же на улицы обрушился крупный град.
Он даже, как уточняется, разбивал окна в домах. В ближайшие часы шторм ждут и в столице региона.