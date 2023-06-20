Работающих из-за границы россиян обяжут платить налог в 13-15%

Госдума приняла в I чтении законопроект о налогообложении для работающих из-за границы

Фото: www.globallookpress.com / Gary Burchill

При этом статус налогового резидентства не окажет никакого влияния. Какие еще есть нюансы?

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих на из-за границы.

Документ был внесен на рассмотрение правительством. Уточняется, что мера коснется сотрудников, работающих дистанционно по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера. На это не будет влиять статус налогового резидентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума сразу во втором и третьем чтениях прияла законопроект, который позволит зачесть срочную службу в армии в список индивидуальных достижений поступающих в вузы и колледжи.