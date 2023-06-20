МВД РФ объявило в розыск россиянина, назвавшего себя военным летчиком

МВД России объявило в розыск Дмитрия Мишова, который назвал себя военным летчиком и попросил убежища в Литве

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

Известно, что он пересек границу через Евросоюз и сразу потребовал убежища.

МВД России объявило в розыск Дмитрия Мишова, который назвал себя военным летчиком РФ и попросил в Литве убежища. Информация появилась в базе ведомства.

Уточняется, что он разыскивается по уголовной статье.

До этого СМИ писали, что Мишов сообщал о своей причастности к ВВС РФ вертолетного подразделения. Также указывалось, что он сбежал в Литву.

В свою очередь, замминистра внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичюс сообщал, что «российский летчик» прибыл в страну через внутреннюю границу Евросоюза, возможно, через Латвию либо через Польшу. Затем Мишов попросил у властей Литвы предоставить ему убежище.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как МВД объявило в розыск бывшего муниципального депутата Москвы Анастасию Брюханову.