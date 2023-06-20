Президент Финляндии назначил новое правительство страны

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Церемонию организовали в президентском дворце. Кто возглавит кабинет министров?

Президент Финляндии Саули Ниинисте назначил новое правительство страны. Возглавит кабинет министров лидер Национальной коалиционной партии, магистр соцнаук Петтери Орпо, пишет Helsingin Sanomat.

Торжественную церемонию организовали в президентском дворце. Туда же пригласили уходящее в отставку правительство, некогда подконтрольного премьеру Санне Марин.

Прямо сейчас за закрытыми дверями проходит организационное заседание нового правительства Финляндии. Известно, что сначала Ниинисте обсудил дела со спикером парламента Орпо, а затем представил парламенту письменное заявление об утверждении кандидатуры на пост премьера страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за чего ушло в отставку правительство Санны Марин.