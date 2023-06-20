Шойгу призвал к особым мерам безопасности на форуме «Армия-2023»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/TV Zvezda; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Организаторы сообщили об участии в мероприятии более 1,5 тысячи компаний и демонстрации свыше 28 тысяч экспонатов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал проявить особую бдительность к вопросам безопасности на предстоящем форуме «Армия-2023». Об этом глава военного ведомства сообщил в рамках заседания коллегии министерства.

Рассказывая о подготовке к проведению форума, он подчеркнул, что для успешной реализации всех мероприятий необходима слаженная работа разных структур, в том числе органов военного управления и других ответственных служб.

«На особый контроль необходимо взять вопросы обеспечения безопасности при проведении данного мероприятия», — прокомментировал он.

Как отметил Шойгу ранее, представители 41 страны уже заявили о своем намерении принять участие в мероприятиях международного военно-технического форума, который запланирован на август 2023 года и пройдет в культурно-выставочном центре «Патриот» в Московский области. Ожидается, что свои экспонаты площадке предоставят порядка 1,5 компаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шойгу проинспектировал производящее танки предприятие в Омской области.