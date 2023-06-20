«Тухлое яйцо» или запах земли? О чем говорят разные вкусы водопроводной воды

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Жидкость, которая не была достаточно очищена, может содержать множество вредных примесей.

Биохимик Мария Кулешова рассказала, как определить опасные примеси в воде по вкусу и запаху. Жидкость, которая не была достаточно очищена, может содержать множество вредных примесей, создающих уникальный вкус или аромат.

Она подчеркнула, что в воде, поступающей из системы централизованного водоснабжения, может присутствовать множество веществ, но только некоторые из них вызывают заметный вкус или запах. Например, хлор, который обычно добавляют в городах как дезинфицирующее средство: он дает воде химический привкус, передает издание Газета.ру.

Будьте осторожны

Кулешова также отметила, что в воде могут присутствовать соединения серы, такие как сероводород, которые придают воде специфический запах или вкус, напоминающий тухлое яйцо. Они могут появиться из различных источников, включая природные месторождения или загрязнения от разлагающихся органических веществ.

Металлический вкус часто указывает на повышенное содержание минералов, таких как железо, марганец или медь. Эти элементы могут попадать в воду из труб, сантехники или природных источников.

Земляной или затхлый вкус и аромат обычно вызываются органическими соединениями, такими как геосмин и метилизоборнеол, которые могут происходить от водорослей или разлагающейся растительности в источниках.

Специалист также рассказала о влиянии «жесткой» воды, содержащей высокие концентрации минералов, таких как кальций и магний. Хотя такая вода сама по себе может не иметь выраженного вкуса или запаха, она способна изменять вкус и текстуру пищи, а также напитков.

Например, она может вызывать заметный минеральный или меловой привкус, менять баланс вкусов и даже изменять внешний вид некоторых напитков, таких как кофе или чай.

Кулешова также обратила внимание на воду с несбалансированным уровнем pH, которая может быть слишком кислой или щелочной. Вкус такой жидкости будет соответствовать ее химическому составу: кислая вода будет иметь кислый или резкий вкус, а щелочная — горький или мыльный.

Биохимик отметила, что концентрация различных примесей и их влияние на вкус воды могут варьироваться в зависимости от источника воды и местных условий.

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