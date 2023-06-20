Российские военные отразили десять атак ВСУ за сутки в населенных пунктах ДНР

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Бои шли в Красногоровке, Авдеевке и Марьинке.

Российские военные на донецком направлении успешно отразили десять атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В ходе боев уничтожено до 220-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица „Мста-Б“, а также артиллерийская система М777 производства США», — уточнил он.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Киевский режим активизировал штурмовые операции в Донбассе. Об этом президент РФ Владимр Путин сообщил 4 июня. По его словам, российской армии удается успешно отражать наступательные действия противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим предпринял 263 атаки позиций российских сил с 4 июня.