«Зерно обсуждали»: Песков рассказал об итогах встречи с африканскими лидерами

Песков: во время встречи Путина с африканскими лидерами обсуждалась возможность поставок зерна

РФ планирует поставлять его бедным странам Африки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в ходе очередного брифинга о том, что Владимир Путин обсуждал на встрече с африканскими лидерами.

По его словам, во время разговора подчеркивалась важность поставок зерна.

«Подчеркивалась важность поставок зерна, в первую очередь Россией наиболее бедным странам Африки — важность действительно акцентировалась», — заявил Песков.

В Константиновском дворце Петербурга 17 июня прошла встреча Владимира Путина с главами стран Африки. В составе делегации в Россию приехали лидеры ЮАР, Коморских островов, Сенегала и Замбии, а также премьер Египта и спецпредставители президентов Конго и Уганды.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин озвучил позицию РФ по украинскому кризису на встрече с лидерами Африки.