В Госдуме поддержали инициирование расследования преступлений Киева против детей

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Постановление предполагает обращение в Совфед с предложением создать парламентскую комиссию.

Госдума в рамках пленарного заседания поддержала инициативу возбуждения парламентского расследования преступлений киевского режима в отношении детей Донбасса. Соответствующий документ был опубликован в думской системе обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что идея была выдвинута депутатами нижней палаты, а ГД постановила поддержать ее. Постановление предусматривает создание парламентской комиссии, которая займется расследованием злодеяний Киева в отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста.

Состав комиссии был утвержден – в ней будут состоять 13 человек. Известно, что среди них – депутаты Госдумы Андрей Картаполов, Нина Останина, Леонид Слуцкий и Бадма Башанкаев. Сопредседателем комиссии было рекомендовано назначить вице-спикера нижней палаты Анну Кузнецову.

Ранее, 13 июня, в ходе заседания Совета Думы Кузнецовой было предложено разработать предложения по вопросу проведения расследования преступлениий украинского нацистского режима против детей Донбасса.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК РФ заочно предъявил обвинение бывшему главкому ВСУ Руслану Хомчаку, по вине которого погибли люди, в том числе дети.