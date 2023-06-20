Фото, видео: 5-tv.ru

Украинские террористы продолжают нести огромные потери в живой силе и технике.

Бойцы одного из самых боеспособных донецких подразделений ОБТФ «Каскад» показали уничтоженную технику киевского режима в окрестностях села Новодонецкое. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На видео — подбитые танки и другие боевые машины террористов.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России отразила новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области.