Мессенджер Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей

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В чем суд признал виновной популярную площадку по обмену сообщениями?

Мессенджер Telegram обязали выплатить штраф в четыре миллиона рублей. Такое решение вынес мировой судья Таганского суда Москвы.

Так, популярную площадку признали виновной в неудалении запрещенной информации, в том числе неверных данных о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Также Telegram не стал удалять информацию о незаконном приобретении поддельных документов.

При этом представитель ответчика на заседание суда не явился.