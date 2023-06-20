Мессенджер Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН
В чем суд признал виновной популярную площадку по обмену сообщениями?
Мессенджер Telegram обязали выплатить штраф в четыре миллиона рублей. Такое решение вынес мировой судья Таганского суда Москвы.
Так, популярную площадку признали виновной в неудалении запрещенной информации, в том числе неверных данных о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Также Telegram не стал удалять информацию о незаконном приобретении поддельных документов.
При этом представитель ответчика на заседание суда не явился.