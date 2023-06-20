Назад в прошлое: Байден оконфузился, перепутав год во время выступления

Фото: Reuters / KEVIN LAMARQUE; Telegram / disclosetv; 5-tv.ru

Американский лидер продолжает веселить публику своим поведением. Что он выкинул на этот раз?

Президент США Джо Байден в очередной раз повеселил американцев, оконфузившись во время выступления. Во время визита в Центр интерпретации природы и заповедника в Пало-Альто глава государства вдруг переместился в прошлое.

«И, возможно, самое главное, я пообещал: к 2020 году мы сохраним 30% всех земель и вод, находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов, и одновременно сократим выбросы, чтобы уменьшить воздействие на климат», — заявил Байден.

В своей речи он почему-то упомянул 2020 год, хотя на пост президента вступил только в 2021-м. Сам своей оговорки Байден не заметил, и объясняться позже пришлось Белому дому.

Как пишет Fox News, президент имел в виду 2030 год. Именно к этому времени правительство планирует сохранить 30% земель и вод США. На эти цели, к слову, должно пойти более миллиарда долларов.

На нелепой оговорке Джо Байден не остановился — после выступления президент, как обычно, потерялся на выходе. Правильный путь ему указала одна из присутствующих женщин.

Далеко не впервые самый старый президент США вызывает недоумение своими заявлениями и поведением. Ранее он говорил, что его босс — вице-президент Камала Харрис, пытался пожать руку невидимому собеседнику, не мог выбрать, кого поприветствовать, падал на сцене и трапе самолета, путал названия стран, обращался к умершим политикам и просил помощников помочь в поисках выхода из помещения. Но он все еще планирует переизбираться на второй срок в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден вновь оговорился и назвал своего заместителя хозяином Белого дома.