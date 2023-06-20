На сцене «Алых парусов — 2023» появятся певицы Моя Мишель и Тося Чайкина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jared Milgrim; 5-tv.ru

Радовать выпускников будут самыми популярными хитами современности. А какие еще сюрпризы ждут молодежь?

«Алые паруса» — по праву считается одним из самых главных событий года. Это праздник молодежи, которая вот-вот отправится в большое плаванье, навстречу взрослой жизни. Каждое лето организаторы мероприятия делают все возможное и невозможное, чтобы удивить выпускников. На этот раз приготовили встречу с самыми культовыми звездами шоу-бизнеса!

Концерт, посвященный вчерашним школьникам, состоится на Дворцовой площади Петербурга, где вовсю идет масштабная подготовка. Приоткрывая завесу тайны, организаторы «Алых парусов — 2023» признались, что среди прочих свои хиты споют Моя Мишель и Тося Чайкина.

5-tv.ru

Кто же еще появится на главной сцене Северной столицы 24 июня? Читайте совсем скоро на сайте 5-tv.ru.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Сейчас мероприятие является визитной карточкой не только города на Неве, но и всей России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как монтируют декорации для «Алых парусов — 2023» в Петербурге.