Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ-100 отказался комментировать приговор

Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru

Денис Евдокимов приговорен к шести годам колонии-поселения за катастрофу, в которой погиб 41 человек.

Пилот самолета, который в 2019 году потерпел катастрофу в Шереметьево, отказался комментировать свой приговор. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры после заседания суда, на котором Денису Евдокимову назначили наказание. Мужчина игнорирует вопросы журналистов и старается избегать их.

За катастрофу, в которой погиб 41 человек, пилота приговорили к шести годам колонии-поселения. Также ему на три года запретили управлять авиатранспортом.

5 мая 2019 года самолет «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но уже через полчаса из-за удара молнии вернулся в Шереметьево. После аварийной посадки самолет загорелся — внутри находились 78 человек.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что лайнер был полностью исправен и адекватно реагировал на управление пилота. Свою вину Евдокимов отрицал.

Как стало известно после оглашения приговора, сторона защиты недовольна решением судьи и планирует обжаловать его.

Ранее 5-tv.ru писал, что летевший из Москвы в Сочи самолет совершил вынужденную посадку в Саратове.