«Желание избавиться»: почему парень решил взорвать петарды в отделении банка в Химках?

Взорвавший петарды в отделении банка в Химках молодой человек хотел избавиться от звонков мошенников

Фото, видео: Telegram / Прокуратура Московской области; 5-tv.ru

Что толкнуло молодого человека на такой поступок?

Прокуратура заинтересовалась произошедшем в отделении банка в подмосковных Химках — там молодой человек решил взорвать петарды. Ведомство проконтролирует установление всех обстоятельств случившегося, сообщила пресс-служба.

По информации прокуратуры, парень 19 лет сначала поджег коробку с фейерверками, а затем кинул ее в помещение.

«Молодой человек свои действия объяснил желанием избавиться от звонков „телефонных мошенников“», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в отделении банка в Химках, расположенных в Московской области, произошел хлопок.