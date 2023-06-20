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Глава СВР уделил внимание 80-летию коренного перелома в ВОВ и провел параллели с происходящим сегодня.

Российская армия в зоне СВО противостоит не Вооруженным силам Украины, а группировке НАТО, которая использует украинских нацистов для реализации своих целей. Так директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин охарактеризовал начатое контрнаступление киевского режима.

«Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО», — прокомментировал он во время выступления на общем собрании Российского исторического общества, передает агентство ТАСС.

Происходящее сейчас на украинском театре боевых действий глава СВР сравнил со Сталинградской и Курской битвами. По его словам, каждая из них начиналась с оборонительного этапа, а заканчивалась безоговорочным разгромом войск противника. Нарышкин отметил, что ВС РФ, а также добровольцы сегодня также героически сдерживают анонсированное наступление ВСУ.

Киевский режим активизировал штурмовые операции в Донбассе. Об этом президент РФ Владимр Путин сообщил 4 июня. По его словам, российской армии удается успешно отражать наступательные действия противника.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР назвали количество потерь киевского режима за неделю.