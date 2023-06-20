Служебные псы и проверки: как полиция обеспечила порядок на ПМЭФ-2023

ГУ МВД: все мероприятия по охране правопорядка во время проведения ПМЭФ-2023 были выполнены в полной мере

Фото, видео: ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 5-tv.ru

Всего было задействовано 35 тысяч сотрудников МВД.

Служители порядка Петербурга в полном объеме обеспечили безопасность во время ПМЭФ-2023. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу.

В период подготовки и проведения форума полицией Петербурга во взаимодействии с другими правоохранительными органами был осуществлен комплекс оперативно-профилактических и организационно-практических мероприятий. Уточняется, что всего для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности было задействовано свыше 35 тысяч сотрудников.

«Все мероприятия по охране правопорядка были выполнены в полном объеме. Серьезных правонарушений не допущено», — говорится в сообщении.

ПМЭФ-2023 стартовал в Санкт-Петербурге 14 июня. Мероприятия форума продлились до 17 числа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал о небывалых мерах безопасности на ПМЭФ в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, чем был уникален ПМЭФ в 2023 году.