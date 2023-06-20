Отбросило на тротуар: курьер погиб в страшном ДТП в Санкт-Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Потерпевший скончался еще до приезда скорой помощи.

Курьер погиб под колесами автомобиля каршеринга на севере Петербурга. Водитель кроссовера сбил мужчину на пешеходном переходе.

Правда, по словам очевидцев, тот пересекал дорогу на велосипеде и не спешился, как того требуют правила. От удара курьера отбросило на тротуар, он скончался еще до приезда скорой помощи.