«Будем тонуть»: две месячные нормы осадков обрушились на Тобольск
В Тобольске выпало две месячные нормы осадков из-за проливных дождей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Машины глохнут из-за воды, общественный транспорт ходит с трудом.
Тобольск уходит под воду — на город обрушились проливные дожди, выпало сразу две месячные нормы осадков. Ливневки не справились, улицы сейчас затоплены.
Машины глохнут из-за воды, общественный транспорт ходит с трудом и практически без пассажиров — люди просто не могут сесть в салон из-за гигантских луж.
«Затоплено все, к остановке не подойти. Сейчас по пешеходному будем переходить, будем тонуть», — сетует местная жительница.
Дожди в Тюменской области будут идти еще два дня, хотя не для всех прогнозы синоптиков имеют значение. Можно увидеть и такое — коммунальщик поливает газон, когда вокруг и так все в воде.