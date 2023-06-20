Два водителя погибли при страшном столкновении на Кубани

Три человека скончались в результате ДТП под Крымском

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Водитель иномарки решил пойти на обгон, но этот маневр стал роковым.

Три человека погибли и еще двое пострадали в аварии на Кубани. На трассе под Крымском водитель иномарки решил пойти на обгон, но этот маневр стал роковым.

На встречной полосе машина столкнулась с другой легковушкой. От лобового удара оба водителя скончались на месте, погибла и пассажирка встречной машины.

В автомобиле ехали еще две женщины. Они выжили, но получили тяжелые травмы и были госпитализированы.