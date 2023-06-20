Опасный романтик: квартира сгорела из-за душа со свечей в Новой Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Graham Atkins-Hughes; 5-tv.ru

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Чудом никто не пострадал.

В одной из квартир в Новой Москве утром вспыхнул пожар. Как сообщил источник 5-tv.ru, возгорание произошло, предварительно, из-за того, что кто-то решил принять душ со свечей.

Внутри квартиры в момент ЧП находились двое детей и женщина. К счастью, обошлось без пострадавших: квартиру удалось быстро вскрыть и эвакуировать из нее «заложников».

На место происшествия быстро приехали сотрудники МЧС, пожар на 40 квадратных метрах удалось ликвидировать.

На днях спасателю из Башкирии пришлось всерьез поработать во время отдыха. В деревне, где он находился, загорелась баня. Он оперативно организовал тушение и активно руководил действиями местных жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четверо детей погибли при пожаре в частном доме Татарстана, их мать успела выйти.