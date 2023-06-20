Опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении был уничтожен «Солнцепеками»

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Число ликвидированных националистов не раскрывается.

Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении был уничтожен расчетами тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Соответствующей информацией поделился начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Число ликвидированных и раненых боевиков киевского режима не раскрывается.

«На краснолиманском направлении экипажи тяжелых огнеметных систем „Солнцепек“ подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск „Центр“, применив термобарические снаряды, уничтожили опорный пункт противника», — цитирует ТАСС Савчука.

Он добавил, что подразделения ВСУ из 63-й и 42-й механизированных бригад пытались прорвать российскую оборону в районах населенного пункта Торское и Серебрянского лесничества. Штурмовые бригады противника были уничтожены артиллеристами группировки войск «Центр», а также пилотами вертолетов Ка-52 и Ми-35.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы батальона «Ахмат» стараются ликвидировать как можно больше иностранных наемников. Отмечается, что их особенно много в Марьинке.