«Чистейшей воды расизм»: наглая беженка из Украины оскорбила арабов

Фото: www.globallookpress.com / Michael Matthey

Читатели немецкой газеты начали выражать свое недовольство и оставлять комментарии под публикацией.

Жителей Германии возмутили высказывания бежавшей в Германию украинки, которая отказывается сравнивать себя с беженцами из арабских стран. Свое мнение по поводу этого заявления они высказали в одной из статей издания Die Welt.

Материал газеты посвящен проблемам с трудоустройством украинцев в Германии. Автор использовал комментарий киевлянки Ольги, которая в прошлом году приехала в столицу Германии вместе с девятилетним сыном. Ее не устроило, что мигрантам из Украины не предлагают хорошую высокооплачиваемую работу, а из-за учебы сына она может трудиться лишь три-четыре часа в день по ставке 12 евро.

«Вы, немцы, не совсем понимаете разницу: украинцы — это вам не ваши беженцы-арабы. У украинцев была дома нормальная работа, они не хотят вот так вдруг драить полы за 12 евро в час», — заявила украинка.

Ее слова в сторону мигрантов арабских стран возмутили немцев, поэтому они начали выражать свое мнение в комментариях под статьей.

«Не могу сказать, что у меня положительный опыт от общения с украинцами. Как понимать слова об „беженцах-арабах“? Разве украинцы обладают для нас большей ценностью, чем арабы из бедных стран? Это — чистейшей воды расизм!» - написал один из них.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские беженцы «захватили» и держат в страхе польский город Красныстав.