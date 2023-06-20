В ожидании сказки: до «Алых парусов» осталось меньше недели

Фото, видео: 5-tv.ru

Праздник всех выпускников в этом году станет самым ярким в истории.

На набережных Петербурга даже ночью никуда не деться от туристов. Все из-за белоснежного брига «Россия», на который и приходят посмотреть тысячи людей. Сфотографироваться на фоне главного символа «Алых Парусов» нетрудно, репетиции проходят все чаще — ведь до праздника остались считанные дни.

Вместе с выпускниками в ожидании сказки находится и Максим Облендер, но у него есть преимущество. Он-то знает, какое грандиозное шоу увидит вся страна.

Так много экранов на сцене «Алых парусов» не было никогда. Витиеватые узоры, подводный мир, персонажи игр — клик за кликом видеоконтент приближается к финальному сведению.

«Мы построили порталы на Дворцовой площади, через которые выпускники могут попасть в свое светлое будущее. Наша задача сделать такие образы на этих порталах, чтобы им хотелось туда войти», — рассказал Антон Сакара, директор компании «Ракета медиа».

Путешествие сквозь время — «Алые паруса — 2023» вспомнят лучшие моменты праздника, которому в этом году исполняется 55 лет.

«Мы идем 60-е, 70-е, 80-е года и делаем наше творческое наше видение через „Алые паруса“, как люди того времени вдохновлялись и до нашего времени доходим. И уже в нашем времени встречаем наш парусник в финале шоу», — объяснил Михаил Колпахчиев, режиссер водно-пиротехнического шоу «Алые паруса».

Впервые «Алые паруса» провели в Ленинграде в 1968-м году. В 2005-м после нескольких лет перерыва «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «Россия», правительства города и Пятого канала. Обладатель крупнейших наград в мире ивент-индустрии. Визитная карточка Петербурга. Шоу, посмотреть на которое приезжают сотни тысяч туристов. Трансляция, которую смотрят миллионы людей.

«Мы стараемся хедлайнеров в последнее время выбирать тех, которые раньше не выступали. Тех артистов, которые в прошлом году вызвали наибольший восторг, зовем снова, но делаем совершенно новый номер», — подчеркнула Лидия Бутузова, генеральный продюсер концертной части праздника «Алые паруса»

Так, на сцену снова выйдет группа The Hatters. Компанию им составят Тося Чайкина, Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Ведущие шоу — Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.

Ну а хедлайнером станет группа «Чайф». Все-таки Петербург — столица русского рока. Но по радио в Северной столице можно услышать и кое-что другое. Волшебное!

Работа над этим аудиоспектаклем шла больше года. Шоу «Алые паруса» 55 лет и книге Александра Грина — 100. В юбилейный год в Петербургском доме радио персонажи повести-феерии обрели голоса. Трехчасовое приключение. Каждый день в эфире — новая глава.

«Должно пройти по эфиру две недели, три недели, но закончиться обязательно 24-го и там записана посылка к радиослушателям, о том, что праздник посвящается празднику, грандиозному празднику нашего города — «Алые паруса», — рассказал Юрий Радкевич, начальник управления радиовещания радио «Петербург».

Понятно, что в аудиоспектаклях для эффекта присутствия добавляют эффекты, музыку, звуки чаек, моря. Но что-то актерам приходится по-прежнему делать самим во время записи. Например, складывать руки в рупор и кричать «Эгегеееей!» Или использовать самый настоящий рупор, который висит тут уже много лет. Есть разные цифровые эффекты обработки. Но такой — аналоговый — ничто не заменит.

Все в городе говорит о том, что праздник совсем скоро. Огромная, меняющая пространство сцена, бриг «Россия» все чаще замечают в акватории, команда снова и снова проходит маршрут. Ну и конечно выпускники, которые волнуются, ждут вручения аттестатов, а вместе с ними и пригласительных билетов на «Алые паруса — 2023»!